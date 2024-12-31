Кавазашвили предложил провести Братский матч между Россией и Грузией в 2025 году. Экс-вратарь сборной СССР написал письмо мэру Тбилиси Каладзе

Бывший вратарь сборной СССР направил письмо с соответствующим предложением мэру Тбилиси Кахе Каладзе после избрания президентом Грузии бывшего футболиста владикавказского «Спартака-Алании» Михаила Кавелашвили.
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