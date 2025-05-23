АЦБК подвёл итоги природоохранной деятельности за 2024 год

По итогам прошлого года при увеличении уровня объемов производства по варке целлюлозы АО «Архангельский ЦБК» уменьшило образование отходов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%.
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