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Царьград

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Кубанские школьники собрали гумпомощь для бойцов на передовой

Кубанские школьники собрали гумпомощь для бойцов на передовой

Активисты Краснодарского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» приняли участие в формировании и отправке гуманитарного груза, организованной региональным отделением партии «Единая Россия».

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