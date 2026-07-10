Кубанские школьники собрали гумпомощь для бойцов на передовой

Активисты Краснодарского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» приняли участие в формировании и отправке гуманитарного груза, организованной региональным отделением партии «Единая Россия».
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