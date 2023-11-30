«Поставьте этот вопрос на контроль, иначе мы не выполним эту программу»

Депутаты думы ХМАО утвердили бюджет на 2024 год, указав на недофинансирование здравоохранения и образования Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа на следующую трехлетку был принят большинством голосов депутатов думы.
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