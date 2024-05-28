В Брянской области полицейские задержали оптовых наркозакладчиков

В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области задержали 24-летнего и 31-летнего граждан одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте крупных партий запрещенных к свободному обороту веществ.