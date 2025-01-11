В минувшие новогодние праздники жители столицы чаще всего обращались к специалистам телефона неотложной психологической помощи 051 с жалобами на одиночество и недостаток общения, а в первые дни года их беспокоит апатия.
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