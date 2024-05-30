Ubisoft Forward 2024 пройдет на следующий день после Xbox Games Showcase 2024 — объявлено точное времяСколько продлится шоукейс, пока неизвестно, но на нем точно стоит ждать появление Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws, XDefiant и The Division: Resurgence.
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