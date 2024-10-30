Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков при освобождении Селидово

Военнослужащие группировки войск «Центр» заняли важные позиции на возвышенных точках, что способствовало дальнейшему успеху штурмовиков во время зачистки города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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