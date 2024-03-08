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Добрый Мир

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УДАР ПОД АВДОСОМ: РАБОТАЮТ РУССКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ

УДАР ПОД АВДОСОМ: РАБОТАЮТ РУССКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ

На Авдеевском направлении русские истребители-бомбардировщики нанесли массированный удар. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по позициям небратьев.

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