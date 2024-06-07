Экс-игрок сборной России Иванов назвал Глушенкова лучшим игроком РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов, который вместе с национальной командой выиграл бронзовые медали чемпионата Европы - 2008, в авторской колонке для издания "Спорт-Экспресс" назвал футболиста московского "Локомотива" Максима Глушенкова лучшим игроком в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги и объяснил, почему считает именно так.
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