Экс-игрок сборной России Иванов назвал Глушенкова лучшим игроком РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов, который вместе с национальной командой выиграл бронзовые медали чемпионата Европы - 2008, в авторской колонке для издания "Спорт-Экспресс" назвал футболиста московского "Локомотива" Максима Глушенкова лучшим игроком в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги и объяснил, почему считает именно так.