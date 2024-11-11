"Агент Лёня к заданию готов": Назвали "смотрящего Путина" при Трампе

Виктор Волков Маск умный реалист, любящий Америку, и делающий все для её процветания. Так, что, надеяться на какие то симпатии к Росси, это просто смешно. Большой плюс в его поведении и поступках, что он не хочет ядерной войны.

Катерина Да ладно... Деньги рулят миром... только и всего. Помните Коминтерн? Сегодня Капитерн... Вся надежда на то, что онЕ всё таки договорятся... не для НАС.. а для СЕБЯ... А то ведь снесут друг друга... вместе с НАМИ, к сожалению.