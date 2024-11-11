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"Агент Лёня к заданию готов": Назвали "смотрящего Путина" при Трампе

"Агент Лёня к заданию готов": Назвали "смотрящего Путина" при Трампе

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Ещё никогда в мировой истории, пожалуй, не было прецедентов, что самый богатый человек планеты в одночасье оказывался так высоко, как это теперь может произойти с Илоном Маском, который, вероятно, получит серьёзную должность в администрации Дональда Трампа.

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Комментарии
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Виктор Волков
Маск умный реалист, любящий Америку, и делающий все для её процветания. Так, что, надеяться на какие то симпатии к Росси, это просто смешно. Большой плюс в его поведении и поступках, что он не хочет ядерной войны.
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11 час.
Катерина
Да  ладно...  Деньги  рулят  миром...  только  и  всего. Помните  Коминтерн? Сегодня  Капитерн...  Вся  надежда  на  то,  что  онЕ всё  таки  договорятся... не  для  НАС.. а  для  СЕБЯ...  А  то  ведь  снесут друг друга...  вместе  с  НАМИ, к  сожалению.
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10 час.
лл
лина любимцева
По-моему, Маск зря подвизался к Трампу...   Только дискредитирует себя... Маск умница,....   Видать, нервы сдали у него, что в США творится.... Терпеть уже не было больше сил... Но  и  Трамп темная лошадка, не выход из положения. Слишком темная... Ненадежен и не стабилен...
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4 час.

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