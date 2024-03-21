Греки разгромили сборную Казахстана и в решающем матче за путевку на Евро сыграют с Грузией

В полуфинальном раунде отборочного плей-офф чемпионата Европы сборная Греции в Афинах не оставила шансов футболистам из Казахстана – 5:0! Все было решено еще до перерыва, когда в ворота гостей влетели 4 мяча.
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