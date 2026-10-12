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FiNE NEWS

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Россия открывает двери для вьетнамцев: безвизовый режим с 2026 года!

Владимир Путин подписал указ, который кардинально меняет правила въезда для граждан Вьетнама! С 15 октября 2026 года вьетнамцы смогут посещать Россию без виз — и это не просто туристическая поездка, а гораздо больше.

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