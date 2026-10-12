Россия открывает двери для вьетнамцев: безвизовый режим с 2026 года!

Владимир Путин подписал указ, который кардинально меняет правила въезда для граждан Вьетнама! С 15 октября 2026 года вьетнамцы смогут посещать Россию без виз — и это не просто туристическая поездка, а гораздо больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым