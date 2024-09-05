Сотрудничает со следствием: раскрыты детали задержания японского шпиона в Белоруссии

Задержанный в Белоруссии японец Масатоси Наканиси обвиняется в агентурной деятельности. Об этом в эфире одного из белорусских телеканалов заявил начальник следственного управления Комитета госбезопасности (КГБ) республики Константин Бычек.
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