Мэр Барнаула подарил книги про Гарри Поттера 16-летней школьнице

Вячеслав Франк также вручил девочке том с произведениями Пушкина и книжку "Барнаул — город трудовой доблести" Мэр Барнаула Вячеслав Франк в рамках в акции "Елка желаний" исполнил мечту 16-летней школьницы.
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