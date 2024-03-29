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Британская пресса: в составе ВСУ воюют в том числе радикалы-исламисты

Британская пресса: в составе ВСУ воюют в том числе радикалы-исламисты

На фоне постоянных заявлений украинских и западных политиков (чиновников) о том, что «теракт в Красногорске – дело рук радикальных исламистов, ведь они сами взяли на себя ответственность», появилось обращающее на себя внимание признание.

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