Генсек ООН отметил существенное неравенство в экономическом восстановлении в мире

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Восстановление мировой экономики отличается существенным неравенством: если развитые страны задействуют на эти цели около 28% ВВП, то некоторые развивающиеся государства - менее 2%.
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