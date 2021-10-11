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Генсек ООН отметил существенное неравенство в экономическом восстановлении в мире

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Восстановление мировой экономики отличается существенным неравенством: если развитые страны задействуют на эти цели около 28% ВВП, то некоторые развивающиеся государства - менее 2%.

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