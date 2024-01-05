Южная Корея провела учения на островах в Желтом море после стрельб КНДР

ВС Южной Кореи провели в пятницу артиллерийские учения на пограничном острове Енпхендо после стрельб в этом районе армии КНДР, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
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