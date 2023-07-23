Бывший американский президент Никсон в 1994 году предсказал конфликт начало украинского конфликта

Бывший лидер Соединенных Штатов Ричард Никсон предвещал начало украинского конфликта. Об этом политик писал в 1994 году в письме действующему на то время президенту Биллу Клинтону.
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