Аргументы недели

98 711 подписчиков

Бывший американский президент Никсон в 1994 году предсказал конфликт начало украинского конфликта

Бывший лидер Соединенных Штатов Ричард Никсон предвещал начало украинского конфликта. Об этом политик писал в 1994 году в письме действующему на то время президенту Биллу Клинтону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх