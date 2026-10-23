© Global Look PressПричиной пожара, в результате которого в субботу на военной базе в Канаде почти 40 военнослужащих были госпитализированы, стали учения с использованием боевых гранат, заявил бригадный генерал Ванесса Ханрахан.
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