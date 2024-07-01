"А с какого перепугу?": Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Положим после распада СССР все таки должны были понять кто кого кормил. Это что, второй заход, для тех кто так ничего и не понял? Диву даюсь наглости мигрантов и их национальных представителей вроде Джаманбаевой.