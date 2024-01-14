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Вчера дети мигрантов называли ребенка бомжом и нищим, говори, что у нас мало денег, к директору нет смысла идти, она тоже не русская. Как быть?

Вчера дети мигрантов называли ребенка бомжом и нищим, говори, что у нас мало денег, к директору нет смысла идти, она тоже не русская. Как быть?

Многонациональный беспредел в российских школах продолжается. В школе "Успех" складывается сложная обстановка, связанная с межнациональными конфликтами.

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Комментарии
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Георгий Михалев
Ну если так дальше дело пойдет, то и страна будет полностью оккупирована.
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Так их сразу по тюрьмам определят, как только руку поднимут на самое &quot;святое&quot;, на мигранта.
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4 час.
антонина
лишать гражданства и вон из страны за собственный счёт,а не за счёт государства,а не уехали-на работу потяжелее и подальше от городов
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3 час.

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