Будет ли работать модель «финляндизации» в отношении послевоенной Украины?

По мере продвижения российских войск, освобождающих «новые» регионы РФ, а также кусочки Сумской и Харьковской областей Украины, все громче звучат призывы к ее «финляндизации», которая бы стала компромиссом между кремлевскими стратегами и Западом.
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