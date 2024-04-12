Bloomberg: у США нет альтернативного плана по помощи Украине

Администрация американского президента Джо Байдена выразила разочарование отношениями как с республиканцами, так и с Европой, которую призывают использовать средства от замороженных российских активов для предоставления дополнительных систем ПВО в Киеве.
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