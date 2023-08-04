Для российских Су-57 создали новые ракеты малой дальности

Ракеты малой дальности РВВ-МД2, созданные для российского истребителя пятого поколения Су-57, опережают американские разработки на 5–10 лет, сообщили представители компании — разработчика ГосМКБ «Вымпел» в статье в журнале «Арсенал Отечества».