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Архиепископ Савва предложил ужесточить условия допуска в страну трудовых мигрантов и ввести визовый режим

Архиепископ Савва предложил ужесточить условия допуска в страну трудовых мигрантов и ввести визовый режим

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил изменить условия допуска в страну трудовых мигрантов и ввести для них визовый режим:  На днях Святейший Патриарх Кирилл ещё раз выразил беспокойство относительно того, что нынешняя миграционная политика грозит замещением коренного народа России (в первую очередь стержневого русского этноса, но коснётся и остальных этносов) и, соответственно культурным замещением, — то есть смертью для России.

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