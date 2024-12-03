Архиепископ Савва предложил ужесточить условия допуска в страну трудовых мигрантов и ввести визовый режим

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил изменить условия допуска в страну трудовых мигрантов и ввести для них визовый режим: На днях Святейший Патриарх Кирилл ещё раз выразил беспокойство относительно того, что нынешняя миграционная политика грозит замещением коренного народа России (в первую очередь стержневого русского этноса, но коснётся и остальных этносов) и, соответственно культурным замещением, — то есть смертью для России.