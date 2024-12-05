На проходившем в столице Грузии антиправительственном шествии замечены граждане, которые держат замена набранного из грузин наёмнического формирования Вооружённых сил киевского режима «Грузинский национальный легион»*.
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