Политика как он...
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Политика как она есть

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СБ ООН раскритиковали за неспособность решить текущие конфликты

СБ ООН раскритиковали за неспособность решить текущие конфликты

Система международных отношений находится под угрозой существования, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Ирака Мухаммеда ас-Судани.

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