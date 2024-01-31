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RFK Jr. Still Raising More from Trump Donors

“Robert F. Kennedy Jr.’s presidential campaign took in more from donors who gave in the past to former President Donald Trump than President Joe Biden even after he left the Democratic primary to run as an independent,” Politico reports.

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