Симоньян рассказала о проблемах в семье из-за комы мужа

У главреда телеканала RT Маргариты Симоньян возникли проблемы с детьми в связи с болезнью ее мужа, кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому после перенесенной в конце прошлого года клинической смерти.
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