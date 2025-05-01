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Симоньян рассказала о проблемах в семье из-за комы мужа

Симоньян рассказала о проблемах в семье из-за комы мужа

У главреда телеканала RT Маргариты Симоньян возникли проблемы с детьми в связи с болезнью ее мужа, кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому после перенесенной в конце прошлого года клинической смерти.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сочувствую Маргарите и ее детям. ДЕРЖИТЕСЬ!!! Надеемся, ваш папочка придет в себя и все будет в порядке. Наверстаете упущенное!!!
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15 час.
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