Водоросли из Архангельска могут отправиться в санатории Абхазии

Аслан Бжания, президент Республики Абхазия, и Ваге Петросян, первый заместитель губернатора Архангельской области, обсудили укрепление партнёрских отношений между республикой и российским регионом в ходе рабочей встречи в Сухуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии