В Киеве готовятся к уходу Зеленского

КИЕВ, 3 февраля, ФедералПресс. Массовый отказ депутатов правящей на Украине партии «Слуга народа» от мандатов свидетельствует о подготовке Верховной рады к скорому уходу Владимира Зеленского со своего поста.
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