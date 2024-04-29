Последний герой на «Шерпенском плацдарме»

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник Василий Литвинов, которому в минувшем году исполнилось 98 лет, единственный из 8-ми, проживающих в Кишиневе ветеранов войны, кто смог, превозмогая возраст, фронтовые увечья и болезни, приехать на мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм», чтобы отдать последний долг павшим боевым товарищам.