Why Is Cocoa Breaking Out While Demand Weakens? Cocoa Futures ICEUS_DLY:CC1! UDIS_View Cocoa futures reclaimed $6,500 per metric ton and closed near $6,771 on the December ICE contract.
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