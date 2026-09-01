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Why Is Cocoa Breaking Out While Demand Weakens?

Why Is Cocoa Breaking Out While Demand Weakens?

Why Is Cocoa Breaking Out While Demand Weakens? Cocoa Futures ICEUS_DLY:CC1! UDIS_View Cocoa futures reclaimed $6,500 per metric ton and closed near $6,771 on the December ICE contract.

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