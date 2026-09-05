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У «Тоттенхэма» ничья и 2 поражения в 3 турах АПЛ, общий счет – 0:5. «Шпоры» потратили более 300 млн фунтов на трансферы летом

«Тоттенхэм» по-прежнему идет без побед в этом сезоне АПЛ. Сегодня команда  Роберто Де Дзерби сыграла вничью с « Ноттингем Форест » в 3-м туре чемпионата Англии – 0:0.

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