Некоторые европейские страны пытаются разговаривать с Россией языком ультиматумов, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пресс-конференции для российских и зарубежных […] The post Путин: европейские страны разговаривают с Россией языком ультиматумов first appeared on LentaMsk.