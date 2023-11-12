«Армии остановились во времени»: бронетанковый парк Латинской Америки

Среди государств Латинской Америки пионером в использовании танков стала Боливия, задействовав их в Чакской войне против Парагвая в 1932 году, однако только в середине 20-го века танки начали более заметно пополнять ряды войск стран региона.
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