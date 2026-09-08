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Эти 20 фото доказывают: у собак тоже бывают плохие дни

Эти 20 фото доказывают: у собак тоже бывают плохие дни

Владельцы четвероногих друзей знают, что идеальный кадр с питомцем — это лотерея. Обычно на снимках собаки выходят с умными глазами, аккуратными ушками и обаятельной мордочкой.

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