Из кулинарной книги для мужчин: "Как выжить в перестрелке с подсолнечным маслом на сковороде"

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что "в связи с возросшим числом запросов со стороны учащихся, с 1 сентября нового учебного года в российских школах появится курс арабского языка"(с)И тут всем стало ясно, что озвучиваемые правительством успехи миграционной политики на деле оказались просто пшиком, а "новые россияне" в подавляющем большинстве так и не смогли выучить русский.
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Напоминаете про запад, с которым воюете, еще ни одна пушка в их сторону не стрельнула, а у нас тысячи уничтоженных, если не миллионы, а разрушений сколько. Если всерьез стрелять начнут, что тогда? Изобретайте самолетного типа дроны перехватчики, пока не поздно, сарматы и из шахт не успеют выбраться