Из кулинарной книги для мужчин: "Как выжить в перестрелке с подсолнечным маслом на сковороде"

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что "в связи с возросшим числом запросов со стороны учащихся, с 1 сентября нового учебного года в российских школах появится курс арабского языка"(с)И тут всем стало ясно, что озвучиваемые правительством успехи миграционной политики на деле оказались просто пшиком, а "новые россияне" в подавляющем большинстве так и не смогли выучить русский.