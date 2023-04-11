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NDP: Зеленский согласился на сделку с Польшей ради противостояния России

NDP: Зеленский согласился на сделку с Польшей ради противостояния России

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на условия президента Польши Анджея Дуды. Как сообщает Niezależny Dziennik Polityczny (NDP), украинский лидер пообещал отдать Западную Украину в том случае, если наступление ВСУ потерпит провал.

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