В Британии назвали момент по Украине, который не понимает Трамп

Меркурис призвал Трампа понять, что Россия победит в конфликте на Украине Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен понять, что Россия в любом случае победит в конфликте на Украине, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive британский военный эксперт Александр Меркурис.