Ульяновскида «Без бергә» этноатнасы узачак

Ульяновскида 21-27 сентябрьдә «Мы вместе – Без бергә» этноатнасы узачак. Барлык вакыйгалар Сембернең мактаулы гражданины һәм легендар меценат Тимербулат Акчуринның 200 еллыгына багышланачак.
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