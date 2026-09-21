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Ульяновскида «Без бергә» этноатнасы узачак

Ульяновскида «Без бергә» этноатнасы узачак

Ульяновскида 21-27 сентябрьдә «Мы вместе – Без бергә» этноатнасы узачак. Барлык вакыйгалар Сембернең мактаулы гражданины һәм легендар меценат Тимербулат Акчуринның 200 еллыгына багышланачак.

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