Owlcat Games анонсировала ролевую игру про борьбу с ересью Warhammer 40,000: Dark Heresy и новые дополнения для Warhammer 40,000: Rogue TraderКак и предполагалось, студия Owlcat Games на презентации Warhammer Skulls 2025 не ограничилась одними лишь новостями о дальнейшей поддержке своей партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.