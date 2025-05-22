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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Owlcat Games анонсировала ролевую игру про борьбу с ересью Warhammer 40,000...

Owlcat Games анонсировала ролевую игру про борьбу с ересью Warhammer 40,000: Dark Heresy и новые дополнения для Warhammer 40,000: Rogue TraderКак и предполагалось, студия Owlcat Games на презентации Warhammer Skulls 2025 не ограничилась одними лишь новостями о дальнейшей поддержке своей партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.

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