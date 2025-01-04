Продажи новых автомобилей в России выросли почти в полтора раза

По итогам 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти в полтора раза (на 47 процентов), до 1,554 миллиона единиц, а легких коммерческих автомобилей — на треть, до 140,3 тысячи штук.
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