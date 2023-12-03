Женская логика: что с ней не так

Широко распространено мнение, что женская логика — это лишь отсутствие любой логики. На самом деле часто используемое в повседневной речи словосочетание означает формат мышления, вызванный особенностями женского мозга.
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