28 мая в Тамбове на ряде улиц отключат холодную воду и газ

Во вторник, 28 мая, на ряде улиц Тамбова будет прекращена подача холодной и воды и газа. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением работ по устранению течи и заменой колодца.
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