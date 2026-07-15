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62ИНФО | Новости Рязани

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170 млн рублей выделено на модернизацию водоснабжения в Рязанском округе

170 млн рублей выделено на модернизацию водоснабжения в Рязанском округе

Три мероприятия по модернизации систем водоснабжения в этом году реализуются в Рязанском округе. Как сообщила районная прокуратура, строятся водозаборные узлы в Полянах и Мурмине, завершается капремонт сетей водоснабжения в деревне Подиково.

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