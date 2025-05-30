Татарстан Фотографлар берлегендә Юлай Низаевның фотокүргәзмәсе ачылды

Татарстан Фотографлар белегендә «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы һәм «Интертат» электрон газетасы журналисты Юлай Низаевның «Чәчү барышы һәм авыл объективта» дип аталган мини-фотокүргәзмәнең презентациясе булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии