Танковый биатлон: прощай или до свидания?

Ты помнишь, как все начиналось? Все действительно было впервые и вновь, прайм-тайм на Первом канале, повторы на «Звезде» и РТР… Потом, конечно, все немного упростилось, и от лучшего времени на Первом осталось лишь трансляции на «Звезде», но когда-то танковый биатлон блистал.