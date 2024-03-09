В "Ростове" заявили о недовольстве судейством в матче с "Краснодаром"

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин поделился размышлениями о работе судейской бригады во главе с Василием Казарцевым в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", отметив, что помарки были в обе стороны.